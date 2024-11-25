يواصل معرض الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية (بنان) في نسخته الثانية، فعالياته في مدينة الرياض، حيث انطلق يوم السبت 23 نوفمبر، ويستمر حتى 29 نوفمبر الجاري في واجهة روشن، ويهدف إلى تسليط الضوء على الحرف والصناعات اليدوية، ودعم الحرفيين المحليين والدوليين من خلال عرض وبيع منتجاتهم أمام الزوار.

ويشارك في المعرض أكثر من 500 حرفي وحرفية من المملكة، وأكثر من 25 دولة حول العالم، ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأجنحة والفعاليات؛ منها قرية فنون الحِرف، وجناح العروض الحرفية الحية، والمعرض الحرفي، إضافة إلى ورش عمل حرفية ومنطقة تجارب تفاعلية. كما يتضمن جناحاً مخصصاً للأطفال يحتوي على أنشطة متنوعة تناسب مختلف الأعمار.

ويعد «بنان» منصة حيوية للاحتفاء بالحرف اليدوية التقليدية، حيث يسهم في دعم الحرفيين اقتصادياً، وتمكينهم من تسويق أعمالهم لقاعدة أوسع من الزوار المحليين والدوليين، كما يسعى المعرض إلى تعزيز الوعي بالحرف اليدوية كجزءٍ من التراث الثقافي غير المادي للمملكة، وتطويرها بما يضمن استمراريتها للأجيال القادمة.

ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة 4 عصراً حتى 11 مساء، باستثناء يومي الإثنين والأربعاء، حيث يفتح أبوابه من الساعة 10 صباحاً حتى 11 مساء.

يُذكر أن النسخة الأولى من المعرض حازت عدة جوائز عالمية؛ تقديراً لتميزها في استخدام جماليات الحرف اليدوية بأسلوب فني مبتكر في مجال التصميم، ما يعكس مكانة المملكة ودورها في دعم الحرفيين على الساحة الدولية.