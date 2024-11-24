برعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان، ينطلق الملتقى السنوي السادس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار «التعليم الجيد»، خلال الفترة من 2-4 ديسمبر 2024، بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجالات ذوي الإعاقة.

وتترأس رئيسة مجلس إدارة جمعية «لأجلهم» الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر آل سعود غداً (الاثنين) المؤتمر الصحفي بالمدينة المنورة للإعلان عن تفاصيل الملتقى، لاستعراض أهم محاور المؤتمر وأبرز المشاركين فيه، وأهم العناوين التي ستتم مناقشتها في الملتقى.

ويهدف الملتقى إلى تحسين الاتجاهات الحديثة لذوي الإعاقة، منطلقاً من دور الملتقى في إبراز المقومات والفرص الاستثمارية والمزايا النسبية التي يتمتع بها الأشخاص ذوو الإعاقة مستقبلاً لتحسين جودة حياتهم، وإبراز أهم قضايا ذوي الإعاقة ومصالحهم، وتطوير موارد القوى البشرية من ذوي الإعاقة.