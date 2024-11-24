اجتمع وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، بأعضاء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي برئاسة رئيسة اللجنة السيدة دلفين برونك، وبحضور معالي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج السيد لويجي دي مايو.

واستعرض الجبير خلال الاجتماع السياسة الخارجية للمملكة ومواقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وجهودها المبذولة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، باحثاً مع اللجنة سبل تعزيز التعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات بما في ذلك مجالات البيئة والتغير المناخي.

حضر الاجتماع، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي والجمعية الأوروبية للطاقة الذرية هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة كريستوف فارنو.