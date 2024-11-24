اعترفت مواطنة آسيوية، أُلقي القبض عليها أحد مطارات بلدها، لدى عودتها من زيارة للسعودية بتأشيرة عُمرة، بأنها مكثت في العاصمة المقدسة مكة المكرمة 75 يوماً، لم تؤد فيها شعائر العمرة طوال وجودها أمام الحرم المكي، لأنها كانت تمارس التسول. وأقرت المرأة بأنها غادرت وطنها إلى السعودية بتأشيرة عمرة في 7 سبتمبر الماضي. وأضافت، أنها مكثت في منزل أختها المقيمة في المملكة. وقالت، إنها كانت تغادر منزل أختها كل يوم لتمارس التسول في محيط الحرم المكي. وأضافت، أنها شاهدت عدداً كبيراً من الأشخاص الذين لا يقومون بأي عمل يذكر. وأوضحت المرأة المحتجزة، أن متوسط ما يكسبه المتسول في مكة المكرمة قد يصل إلى 100 ريال يومياً. وقد يتضاعف ذلك المبلغ في بعض الأحيان. وأكدت للمحققين، أنها لم تؤد العمرة طوال فترة إقامتها في المملكة. وقال المحققون، إنها أخفقت في الإجابة عن أسئلتهم عن شعائر العمرة. وقال المحققون، إنهم أحالوها إلى دائرة مكافحة الاتجار في البشر.