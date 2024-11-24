دشّن مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد آل مريع، وبحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس مؤيد الشريف، وعدد من قيادات الجهتين، مبادرة «تمكين»، والتي تستهدف مستفيدي ومستفيدات قطاع التنمية بالمنطقة، وذلك بدار الملاحظة بمحافظة بخميس مشيط.



وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، أن هذه المبادرة ستنفذ بمشاركة 19 كلية تقنية للبنين والبنات، و10 معاهد صناعية ثانوية منتشرة في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، وتستمر لمدة 4 أيام، ويشارك فيها 129 متطوعاً ومتطوعة من أعضاء هيئة التدريب، وتستهدف نحو 600 مستفيد ومستفيدة في عدد من التخصصات، أهمها الكهرباء، والحاسب الآلي، والإلكترونيات، وأساسيات المكياج، وأنظمة الشبكات، والتجميل، والبرمجة البسيطة، وتحرير الفيديو باستخدام الحاسب، والتبريد والتكييف والتصميم الجرافيكي، والرسم الهندسي، وتعليم صناعة وتزيين الشوكلاته، وأساسيات المحركات. وأضاف: تأتي هذه المبادرة ضمن مجموعة من المبادرات التي أطلقتها الإدارة بداية العام التدريبي الحالي، وتستهدف قطاعات وفئات مختلفة من المجتمع المحلي.