قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص فواز عبدالرحمن الشبيلي، أوراق اعتماده لرئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليدس، وذلك خلال المراسم التي أقيمت في القصر الرئاسي في العاصمة نيقوسيا.ونقل السفير، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى الرئيس القبرصي، وتمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة ولجمهورية قبرص دوام التقدم والازدهار.