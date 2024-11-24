زارت الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1446هـ، أمس، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وذلك ضمن البرنامج الثقافي للضيوف خلال إقامتهم في المدينة المنورة.وتجول الضيوف داخل أقسام المجمع الفنية والإدارية، واطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف، واستمعوا إلى شرح عن الجهود المبذولة للعناية بكتاب المولى عز وجل، ومراحل طباعته وترجمة معانيه إلى عدد من لغات العالم، وكيفية اكتمال المراجعة والتدقيق النهائي للمصحف الشريف.ويعمل المجمع على طباعة المصحف الشريف وتسجيل تلاوته بالروايات المشهورة في العالم الإسلامي، وترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره، والاهتمام بعلوم القرآن الكريم، والسنة النبوية، إضافة إلى البحوث والدراسات الإسلامية، والوفاء باحتياجات المسلمين في داخل المملكة وخارجها من إصدارات المجمع المختلفة؛ التي بلغت خلال السنوات الأخيرة أكثر من 20 مليون نسخة سنويًا.وفي ختام الزيارة، قدم المسؤولون في المجمع نسخًا من إصدارات المجمع من المصحف الشريف هدية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.وفي ذات الشأن، زارت الدفعة الأولى من ضيوف البرنامج، أمس، موقع معركة أحد وجبل الرماة ومقبرة شهداء أحد، واستمع الضيوف إلى شرح عن معركة أحد التاريخية التي دارت بين المسلمين والمشركين في السنة الثالثة من الهجرة، وتعرفوا خلالها على موقع المعركة وتحولاتها التي تعد لحظة فاصلة في التاريخ الإسلامي، واستمعوا إلى الآداب الشرعية عند زيارة المقابر، ثم صعد الضيوف إلى جبل الرماة. وتتكون الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من 250 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة، يمثلون 12 دولة من قارة آسيا، وينتظر أن يبلغ إجمالي ضيوف البرنامج لهذا العام 1000 معتمر ومعتمرة من 66 دولة.