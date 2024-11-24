التقى وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بمقر إقامته في طوكيو، أمس، عدداً من الطلاب والطالبات المبتعثين في برنامج أسس صناعة القصص المصورة (المانجا)؛ البرنامج التدريبي الذي يُقام بالتعاون بين الهيئة وشركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك)، الذي يستهدف موهوبي فن المانجا ضمن برنامج تدريبي احترافي باستخدام التقنيات اليابانية؛ منبع هذا الفن.وأكد وزير الثقافة، خلال لقائه المبتعثين، دعم القيادة لكل ما من شأنه تنمية القدرات البشرية في المجالات كافة، مشيراً إلى أهمية التأهيل العلمي والأكاديمي في التخصصات الثقافية، وإسهام المبتعثين بعد تخرجهم في رحلة تطوير المنظومة الثقافية السعودية.وتضمن البرنامج، ثلاث مراحل رئيسية، بدأت بورش العمل الافتراضية التي قدمت نظرةً عامة حول مراحل صناعة القصص المصورة، تلتها مرحلة البرنامج التدريبي المكثّف، ومن ثم ابتعاث المتدربين إلى اليابان للالتحاق بأكاديمية كادوكاوا الرائدة في مجال صناعة المانجا عالمياً، كما تم ضمن البرنامج إطلاق عدد من المسابقات المتعلقة بفن المانجا؛ وهي مسابقة (منجنها) لتحويل الأمثلة العربية إلى مانجا، ومسابقة (مانجا القصيد) لتحويل القصائد العربية إلى مانجا، وأخيراً بالتزامن مع عام الإبل 2024، أُطلقت مسابقة (مانجا الإبل) للتعبير عن أصالة ورمزية الإبل في الثقافة السعودية بفن المانجا.وتجاوز عدد المستفيدين من البرنامج 1850 متدرباً ومتدربة في الورش الافتراضية، وتأهل منهم 115 للبرنامج التدريبي المكثّف، أنتجوا 115 قصة مصورة، وابتُعث 21 متدرباً ومتدربة إلى اليابان؛ لصقل مواهبهم على أيدي خُبراء في هذا الفن، إضافة إلى استقبال 133 مشاركة في مسابقة (منجنها)، وما يزيد على 70 مشاركة في مسابقة (مانجا القصيد)، وأكثر من 50 مشاركة في (مانجا الإبل).