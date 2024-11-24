تنطلق اليوم (الأحد) اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المكملين في اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1446هـ، بمدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة للصفوف من الثالث وحتى السادس الابتدائي، وللمرحلة المتوسطة واختبارات مواد التعثر للمرحلة الثانوية.وشددت وزارة التعليم، على ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق، ورصد الدرجات أولاً بأول في نظام «نور» الإلكتروني فور الانتهاء من أعمال لجان الاختبارات.من جهة أخرى، حددت الوزارة، الخميس القادم، آخر موعد لاستلام طلبات التعديل على درجات الفصل الدراسي الأول للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وفق نموذج تعديل الدرجات المعتمد من الوزارة، قبل أن يتم إغلاق النظام رسمياً واعتماد درجات الفصل الدراسي الأول.