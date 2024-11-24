نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية زيارة للتوائم الملتصقة الذين سبق أن أجريت لهم عمليات فصل في المملكة وذويهم، لمعرض ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، لتسليط الضوء على حرص وعزيمة السعودية لاستضافة الحدث الأهم في عالم كرة القدم، إذ تسعى لتنظيم نسخة استثنائية والترحيب بالعالم على أرضها.

كما قام التوائم بجولة سياحية في حي طريف التاريخي الذي يعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ 2010، وهو تحفة معمارية تجسد التطور العلمي والثقافي الذي مُيزت به الدولة السعودية.

وعبر التوائم وذووهم في نهاية الزيارة عن شكرهم الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة على تنظيم هذه الزيارة التي تجسد كرم وحفاوة الشعب السعودي، وتسهم في إبراز منجزات المملكة الحديثة وتراثها العريق.