أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم فتح بوابة القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1446هـ بالكليات التقنية والمعاهد بالمنطقة بدءاً من غدٍ (الأحد).

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم أحمد الحمودي أن التقديم يشمل برامج الدبلوم للكليات التقنية للبنين والبنات لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها ودبلومات المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد، مشيراً إلى أن فترة التسجيل ستكون على النحو التالي: دبلوم الكليات التقنية بالفترة الصباحية للبنين من 23/ 5/ 1446هـ الموافق 24/ 11/ 2024، ودبلوم الكليات التقنية بالفترة الصباحية للبنات من 24/ 4/ 1446هـ الموافق 25/ 11/ 2024، ودبلوم الكليات التقنية بالفترة المسائية للبنين والبنات من 29/ 5/ 1446هـ الموافق 1/ 12/ 2024، والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد من 29/ 5/ 1446هـ الموافق 1/ 12/ 2024.

وبين أن التسجيل سيتاح لمدة ثلاثة أيام لكل برنامج، عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://adm.tvtc.gov.sa/registration