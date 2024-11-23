اختتم معرض المعهد الملكي للفنون التقليدية (ورث) «باص الحرفي» فعالياته المقامة في الواجهة البحرية الجنوبية بجوار القرية التراثية بجازان بالعديد من البرامج، تزامناً مع فعاليات «شتاء جازان 25»، قدم من خلالها تجارب معرفية تجمع بين الاستكشاف والترفيه والتعليم، وعدداً من الفنون المختلفة بأسلوب مبتكر وتفاعلي، واشتمل المعرض على فن صناعة الفخار والنحت على الحجر والنجارة والصناعات التقليدية.

وقدم المشرفون على المعرض للزوار العديد من البرامج، منها التعريف بالمعهد الذي يسهم في الحفاظ على الكنوز الحية والحفاظ على أصولها، ودعم القدرات الوطنية، وتشجيع المهتمين على تعلمها وإتقانها وتطويرها، وإقامة عدد من الدورات وورش العمل في الحرف والمهن القديمة.

ويعتبر المعهد الملكي للفنون التقليدية إحدى الجهات الرائدة لإبراز الهوية الوطنية وإثراء الفنون التقليدية.