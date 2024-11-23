أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب دراسة لصندوق التنمية السياحي لدعم مشاريع سياحية نوعية بقيمة تتجاوز المليار ريال، حيث من المتوقع أن تسهم في إضافة أكثر من 850 غرفة فندقية في منطقة حائل. وأوضح خلال لقائه عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في المنطقة أن تشجيع الاستثمارات وتقديم التسهيلات للمستثمرين يعد من أبرز الملفات التي تقوم بها الوزارة. ولفت إلى أن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي يعد من المبادرات الهادفة لتشجيع المستثمرين لاستثمار رؤوس أموالهم في القطاع، حيث يعمل على خفض تكلفة الرسوم الحكومية في قطاع الضيافة بنسبة %22، إضافة لقرار إيقاف الرسوم البلدية على مرافق الضيافة، الذي يعد خطوة إضافية في طريق تشجيع الاستثمارات في القطاع.وكشفت البيانات لأرقام القطاع السياحي في منطقة حائل خلال النصف الأول من 2024 أن إجمالي عدد السياح المحليين والدوليين الذين زاروا المنطقة خلال النصف الأول من 2024 أكثر من 1.1 مليون سائح. ووصل عدد الغرف المرخصة في هذه المرافق إلى نحو 2600 غرفة، فيما حقق إنفاق السياح الزائرين للمنطقة خلال 2023 مبلغ 5.1 مليار ريال.