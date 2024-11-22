تنطلق فعاليات مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادمة، ولمدة أُسبوع، على طريق الحيلة الغربي بجوار مستشفى محايل العام وساحة صدر الكرامة، وذلك من الساعة الـ5 وحتى الـ10 مساءً. ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات المصاحبة، التي تشمل تنفيذ عملية الحنيذ بشكل مباشر في الموقع من رواد الأعمال في هذا المجال، إضافة إلى ⁠تواجد شيف لتجهيز وتقديم طبق الحنيذ بشكل جديد؛ بهدف تطوير المنتج والوصول للعالمية. وأوضح رئيس بلدية محايل عسير أحمد العربي أن المهرجان يتضمن عرض المواد الأساسية التي تستخدم في عملية الحنيذ، مثل: الحطب، والمرخ، والسلع، والأحجار الطبيعية، إضافة إلى معرض للمنتجات الزراعية التي تستخدم في تجهيز ملحقات الحنيذ، مثل: حبوب الذرة، والسمسم، وغيرهما، مؤكداً ⁠تواجد أُسر منتجة تصنع وجبات غذائية تتكامل مع وجبة الحنيذ. وأضاف: تم تجهيز جلسات حوارية مع مختصين للحديث عن الحنيذ من كل جوانبه وكل ما يتعلق بهذا المنتج من عوامل بيئية وعلاقته بالثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية، كما أن هناك ⁠استضافات لشخصيات من المجتمع للحديث عن تجارب تحاكي الحنيذ.