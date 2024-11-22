ضمن فعاليات شتاء جازان 25 انطلقت مساء أمس فعالية باص الحرفي الذي حط في مدينة جيزان بجوار القرية التراثية بتنظيم من المعهد الملكي للفنون التقليدية (ورث)، حيث قدمت فرقة جازان الشعبية العديد من اللوحات الفنية منها لون الدلع والعزاوي واللون الحجازي وبعض الرقصات الشعبية الأخرى.

فيما شارك العديد من الحرفيين والحرفيات ببعض الأعمال الحرفية القديمة ومنها صناعة الفخار للفنانة التشكيلية ازدهار علوي المتخصصة في فن تشكيل الفخار بأشكال مختلفة.

فيما شارك الفنان معتز الحبيشي المتخصص في فن دباغة الجلود بورشة عمل تم فيها تدريب عدد من الزوار على كيفية صناعة محفظة من الجلد في زمن قياسي وبطريقة سهلة جدا من جلد الجمل بعد دبغه وقصه بشكل فني.

وشاركت الحرفية فاطمة صلاح بحرفة فن الخوص وكيفية عمل أدوات منزلية من مادة الخوص، وتم تدريب عدد من الفتيات في هذه الحرفة، وطريقة صنع قاعدة الدلال والزنابيل والميداليات من الخوص التقليدي.

وقدمت الحرفية سلوى العديد من أعمالها في نحت الصخور من الأحجار وعمل تشكيلات لمدائن صالح، وتجهيز أعمال أخرى لتصميم قصر المصمك بواسطة النحت على الأحجار.

كما تضمنت الفعاليات العديد من الفنون الأدائية والتفاعلية وورش العمل في مختلف المجالات، وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.