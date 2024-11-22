أحبطت «الزكاة والضريبة والجمارك» 5 محاولات لتهريب 313906 حبات «كبتاجون»، عُثر عليها مُخبأة في عدد من المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة بأنه عند خضوع عدد من المركبات والشاحنات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية «الكلاب البوليسية»، عُثر على تلك الكميات من حبوب «الكبتاجون» مخبأة بطرق مختلفة، إذ عُثر في المحاولة الأولى على 86000 حبة كبتاجون مُخبأة بداخل فتحة السقف الخاصة بالمركبة، وجزء من الكمية كان مُخبأ أسفل الملابس التي يرتديها المهرب.

وفي المحاولة الثانية، عُثر على 65116 حبة كبتاجون مُخبأة في ثلاجة خاصة بكابينة الشاحنة، كما أحبط المنفذ محاولة تهريب ثالثة، إذ عُثر على 52907 حبات، كانت مُخبأة بداخل أرضية إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ.

وفي المحاولة الرابعة، تمكن المنفذ من إحباط تهريب 55232 حبة، كانت مُخبأة بداخل خزان وقود إحدى المركبات القادمة، كما تم إحباط محاولة تهريب 54651 حبة عُثر عليها مخبأة بداخل الإطار الاحتياطي لإحدى المركبات.

وأكّدت هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك» أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa) والرقم الدولي (00966114208417)، إذ تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.