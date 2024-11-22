تلقت الهيئة العامة للطيران المدني، 1029 شكوى من المسافرين على الناقلات الجوية. وأشار مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات الصادر عن الهيئة خلال أكتوبر الماضي، إلى أن أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً كانت حيال خدمات الأمتعة، ثم التذاكر، ثم الرحلات.ووفقاً للمؤشر، فإن «طيران أديل» أقلّ شركات الطيران شكاوى، بواقع 11 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر أكتوبر بلغت 99%، بينما الخطوط الجوية السعودية 12 شكوى لكل 100 ألف مسافر، بنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد بلغت 99%، وطيران ناس 12 شكوى لكل 100 ألف مسافر، بنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد بلغت 100٪.وأشارت الهيئة، إلى حصول مطار الملك خالد الدولي بالرياض، على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 0.4٪ لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنوياً، وبواقع 12 شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.كما حصل مطار الأمير نايف، على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنوياً بما نسبته 2% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكويين، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار بيشة، هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 3% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.وأبانت هيئة الطيران المدني، أنَّ إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة) يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلِّ شكاوى عملائهم، ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلاً عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.