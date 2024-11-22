نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيسه 965 مشروعاً تهدف إلى تحسين ظروف الأطفال وأسرهم، تقدر تكلفتها الاجمالية بـ924 مليوناً و961 ألف دولار، وفيما يحتفي العالم اليوم باليوم العالمي للطفل تسعى المملكة العربية السعودية لتقديم الدعم للأطفال في مختلف أنحاء العالم بما يسهم في رفع معاناتهم وضمان حصولهم على التعليم في بيئة آمنة وصحية.ومن المشاريع النوعية التي ينفذها المركز مشروع «إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في النزاع المسلح باليمن»، الذي يهدف إلى تأهيل الأطفال المجندين وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية، حيث استفاد منه حتى الآن 530 طفلاً، و60,560 فرداً من عائلاتهم، ويشمل المشروع إدماج الأطفال في المجتمع وإلحاقهم بالمدارس، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم من خلال دورات تدريبية تهدف إلى مساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.ويعد مركز الملك سلمان للإغاثة من الداعمين الرئيسيين لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، حيث يسهم هذا الدعم في توفير الخدمات الصحية والمشاريع التغذوية للأطفال حديثي الولادة وأمهاتهم، إلى جانب دعم العملية التعليمية، مما يضمن استمرارية التعليم في مناطق الأزمات والكوارث.