أكدت الهيئة العامة للطرق، حظر وضع مطبات السرعة على الطرق الرئيسية أو الجسور أو داخل الأنفاق. وشدّدت عبر معايير وضع مطبات السرعة، وفقاً لكود الطرق السعودي، على أهمية إجراء دراسات هندسية متخصصة على مواقع تركيب المطبات للتحقق من فاعليتها في تخفيف السرعة.وأشارت، إلى أن كود الطرق السعودي يحظر وضع المطبات في الطرق التي تتجاوز فيها السرعة المسموحة 50 كم/‏‏ ساعة، ولا يفضل استخدامها على الطرق التي تزيد فيها السرعة عن 30 كم/‏‏ ساعة. كما أكدت الهيئة أن ارتفاع المطبات يراوح بين 70 و90 ملم، مع إمكانية زيادة الارتفاع إلى 100 ملم في الطرق التي تتجاوز السرعة المحددة فيها عن 30 كم/‏‏ ساعة.ويساهم كود الطرق السعودي في توحيد معايير الطرق كافة سواءً داخل أو خارج النطاق العمراني، وتم إطلاقه أخيراً بشكل استرشادي حتى نهاية العام الحالي 2024م؛ وسيكون الكود ملزما للتطبيق للجهات الحكومية على المشاريع الجديدة اعتباراً من 1/‏‏1/‏‏2025م؛ فيما سيكون ملزما على الشركات الخاصة اعتباراً من 1/‏‏6/‏‏2025م.