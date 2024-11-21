التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، في مكتبه بالرياض، وفدًا من كبار الباحثين والمُتخصصِّين بالشؤون السياسيَّة والعلاقات الدوليَّة بمجلس العلاقات الأمريكية الخارجية (سي إف آر)، بقيادة رئيس المجلس مايكل فرومان.‏وجرى خلال اللقاء، بحْثُ عددٍ من المُستجدَّات في السَّاحة الدوليّة، ومناقشة أهميّة تعزيز الشّراكة بين مراكز الأبحاث والمنظمات غير الحكومية في القضايا المُعاصِرة ذات الصِّلة بمهمّات الرَّابطة وفق رسالتها وأهدافها.