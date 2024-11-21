برعاية وزير الإعلام سلمان الدوسري، افتتح مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله أحمد المغلوث، ملتقى المسؤولية الاجتماعية الثاني المقام تحت شعار «الإعلام واقع ومسؤولية»، الذي تنظمه جمعية المسؤولية المجتمعية على مدى يومين، وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود السبيعي، اهتمام الجمعية بالشراكات والتعاون في تعزيز المسؤولية المجتمعية، ومن أبرزها الإعلام والوصول إلى الجمهور، مشيراً إلى أن الملتقى يُمثل منصة حوارية مهمة، تُلقي الضوء على دور الإعلام كركيزة أساسية في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وترسيخ قيمها في المجتمع، وشريك فاعل في دعم القضايا المجتمعية والتنموية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن محاور الملتقى تستعرض على مدار يومين واقع المسؤولية الاجتماعية في مجال الإعلام، والتحديات التي تواجهه، والفرص التي يمكن استثمارها لتعزيز دوره بما يحقق التوازن بين المهنية والمسؤولية الأخلاقية.وشهد مساعد وزير الإعلام، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات، وإطلاق أول بودكاست متخصص في المسؤولية الاجتماعية بمبادرة من الجمعية بالتعاون مع مجموعة MBC، وكذلك أول مجلة متخصصة في المجال ذاته؛ بهدف البحث والمعرفة، ومساحة للمتخصصين لتناول القضايا والموضوعات الاجتماعية ومسؤوليتها. وشاهد الحضور عرضًاً تعريفياً عن وسائل الوصول لجمهور المسؤولية الاجتماعية ومنها (البودكاست)، وتكريم الداعمين.ويجمع الملتقى الإعلاميين والأكاديميين المتخصصين من الجامعات ومجلس الشورى ووسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية، لإثراء المحاور التي ستتناول في مضامينها واقع علاقة الإعلام عبر وسائله التقليدية والحديثة بالمسؤولية الاجتماعية في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وتحديد الإستراتيجيات المستخدمة في تلك الوسائل، وإبراز التجارب الفاعلة، إضافة إلى تحديد ما تواجهه من معوقات وتحديات.