بناء على موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استضافة 1,000 معتمر من 66 دولة على 4 مجموعات خلال العام 1446هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وصلت الدفعة الأولى من ضيوف البرنامج إلى المدينة المنورة، أمس، وكان في استقبالهم بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، عدد من مسؤولي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.وكان أول الواصلين من الدفعة الأولى لبرنامج العمرة للعام الحالي، 25 معتمراً ومعتمرة من مملكة ماليزيا، عبَّروا عن شُكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، على كرم الاستضافة، واصفين البرنامج بأنه مكرمة غالية من المملكة تصب في خدمة الإسلام والمسلمين.