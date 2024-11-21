طرحت وزارة الطاقة، لائحة نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل.وطبقا للائحة، يكون المقابل المالي لإصدار الرخصة أو تجديدها 20,000 ريال لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف، و5,000 ريال لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة، تُدفع لمرة واحدة.وتهدف اللائحة، إلى تحديد الإجراءات والشروط للحصول على الرخصة وممارسة النشاط، وعلى المتقدم بطلب الرخصة استيفاء شروط المنح والالتزام بجميع الاشتراطات والموافقات والالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة، وأن تكون جميع أجهزته ومعداته مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وعلى المرخص له تركيب عدادات القياس لدى المستهلكين وفقًا للمقاييس العالمية، والفحص الدوري السنوي والصيانة للأجهزة والمعدات والشبكة والملحقات التابعة لها كمنظمات وصمامات الغاز، وأنظمة إنذار تسرب الغاز، إضافة إلى عدادات قياس الاستهلاك. ويجب على المرخص له إعداد خطة شاملة للسلامة والموثوقية والصيانة وخطة الإدارة الفنية، على أن يتوفر في الخطة تشغيل أنظمة الغاز بضمان تقليل الأخطار والمخاطر على سلامة الممتلكات والجمهور والمستهلكين، أو الانقطاعات في نقل أو توريد الغاز وإعادة إمدادات الغاز المنقطعة.ومن الاشتراطات، عدم القيام بأي ممارسة تحدّ من المنافسة العادلة في أنشطة الغاز، وعدم التوقف عن مزاولة نشاط شبكة الغاز إلا بموافقة سابقة من الوزارة، وارتداء العاملين معدات الوقاية الشخصية، منها: القفازات المناسبة للعمل، وحذاء السلامة. وأوضحت اللائحة، أنه عند وجود خلاف بين المرخص له بنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة مع مرخص له بنشاط نقل الغاز من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل، على أي من شروط الاتفاقية، فلكل واحد منهما التقدم إلى الوزارة بطلب تسوية ودّية، وللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة.