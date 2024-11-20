افتتح أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالله الشهراني، وعدد من المسؤولين، حيث يهدف المركز إلى تعزيز قدرات الدفاع المدني في المحافظة، وتقديم الدعم اللازم للعمليات الطارئة.

وأشار الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى أهمية المركز في رفع مستوى الاستجابة للطوارئ، مؤكداً أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهود الدولة لتوفير بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة، وبتوجيهات القيادة لتحقيق أعلى معايير السلامة، مثمناً الجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني، والنجاحات التي حققوها في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات بمختلف الظروف العادية والاستثنائية.

من جهته قدم مدير الدفاع المدني بالمنطقة شكره وتقديره لأمير منطقة الحدود الشمالية على رعايته افتتاح المركز ودعمه المستمر لجهود الدفاع المدني في المنطقة، مؤكداً أن المركز يمثل إضافة مهمة في دعم فرق الدفاع المدني ويعزز قدراتها في التعامل مع حالات الطوارئ.