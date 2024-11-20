انطلقت اليوم (الأربعاء) أعمال ملتقى الدعم المجتمعي «نحن معك» الذي نظمته لجنة شؤون الأسرة والتنمية الاجتماعية بمحافظة جدة بالتعاون مع جامعة جدة. ويعزز الملتقى التواصل والتعاون المجتمعي بين القطاعات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع، كما يُعتبر محطة التقاء للأفراد والمؤسسات المهتمة بتطوير المجتمع ودراسة القضايا والمشكلات المجتمعية.

وأشارت عميدة كلية العلوم الاجتماعية والإعلام الدكتورة رانية يوسف سليم إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز دور القطاعات الحكومية والخاصة في خدمة المجتمع في المسارات المختلفة للملتقى، وتسليط الضوء على المشاريع والمبادرات الحديثة التي تسهم في خدمة المجتمع، والمساهمة في استعراض القضايا والتوجهات الحديثة وعلاقتها بالمجتمع واستجاباته نحوها، ومعالجة التحديات والصعوبات التي قد تواجه المجتمعات المعاصرة في تبني التطورات والاتجاهات.

تضمن برنامج الملتقى مشاركة مدير إدارة الرصد الوقائي ومشاركة من إدارة هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة.

وتقدم نخبة من الخبراء والمختصين في الملتقى أربع جلسات تناقش عدة محاور منها التحول الرقمي في الخدمة المجتمعية، والابتكار وريادة الأعمال المجتمعية، والتعليم الشامل والمتكامل لتحقيق التنمية المستدامة، والأمن الفكري والمسؤولية المجتمعية.