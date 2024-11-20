استقبل النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمقر النيابة العامة الرئيس في العاصمة الرياض،سفير جمهورية قرغيزستان لدى المملكة، أولوكبيك ماريبوف.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القضائية والقانونية، وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم جهود تحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية قرغيزستان، وحرص الجانبين على تطوير الشراكات الإستراتيجية في المجالات القضائية والقانونية.