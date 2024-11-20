زار وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مقر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في لاهاي بهولندا.

والتقى خلال زيارته رئيس المؤتمر كريستوف برناسكوني، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في المجال العدلي، بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.

واستعرض خلال اللقاء أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله، في ظل رؤية المملكة 2030.

وأكد الدكتور الصمعاني التزام المملكة بجميع الاتفاقيات والمعاهدات التي ارتبطت بها مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية، موضحًا أن القضاء في المملكة يطبق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليه، وأن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء.