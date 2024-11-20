أعلنت النيابة العامة عن توفر وظائف شاغرة للجنسين (رجال، نساء) على كادر أعضاء النيابة العامة بمسمى (ملازم تحقيق)، وأوضحت النيابة عبر موقعها عن الشروط المطلوب توفرها في المتقدم أو المتقدمة، وهي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحسن السيرة والسلوك، متمتعاً بالأهلية اللازمة، حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، أو أن يكون حاصلاً على شهادة تخصص القانون أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها ويشترط في حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.

وذكرت النيابة أن من بين الشروط أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد.

وأن يكون المتقدم أو المتقدمة لائقاً صحياً للخدمة، وألا يكون قد حكم على المتقدم أو المتقدمة بحد أو تعزير أو جرم مخل بالشرف والأمانة أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره، وأن يجتاز المتقدم أو المتقدمة بنجاح الاختبارات التي تعقد لأجل التعيين.

وبينت النيابة العامة أن التسجيل في الاختبار المهني للنيابة العامة بالمركز الوطني للقياس والذي ستتم إتاحته بتاريخ 02 / 12 /2024 من خلال الرابط https://e-services.qiyas.sa