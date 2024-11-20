دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، عددا من المشاريع التنموية الجديدة بالمنطقة، بقيمة إجمالية تصل إلى 379 مليون ريال، ومشاريع استثمارية، بقيمة 253 مليون ريال، بتكلفة إنشاء تصل إلى 300 مليون ريال، كما سلم 533 وحدة سكنية جديدة لمستفيدي الإسكان التنموي، ليصل ما تم تسليمه خلال هذا العام 2024، إلى 825 وحدة سكنية، وخلال العام الماضي 2023، «864 وحدة سكنية»، وذلك ضمن تجمعات تراعي عدم فصل المستفيدين عن النسيج الاجتماعي وتساهم في دمجهم مع كافة فئات المجتمع.وكرم أمير تبوك، المانحين والمساهمين في جمع أكثر من 41 مليون ريال، ضمن حملة «جود تبوك»، التي انطلقت في رمضان الماضي.وقال أمير منطقة تبوك في تصريح صحفي، خلال حفل إطلاق أعمال المشاريع التنموية والاستثمارية بالمنطقة الذي أقيم أمس بديوان الإمارة: «لقد قمنا اليوم بتسليم ما أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، من إسكان تنموي، وكما نعلم جميعا، فإن السكن يُعد من أهم الأولويات، فلا يمكن أن يتحقق نجاح في العمل أو ترابط في الأسرة دون توفر السكن الملائم». وأكد بقوله: «وزارة البلديات والإسكان حققت في السنوات القليلة الماضية قفزات كبيرة، التي تُعد بحق إنجازا استثنائيا، إذ كانت مشكلة السكن في السابق واحدة من التحديات، إلا أنها أصبحت الآن وكأنها لم تكن، بل واختفت تماما، وأصبح الحديث اليوم يدور حول نوعية السكن وموقعه، ومدى تناسبه مع احتياجات الأفراد، وهو أمر في غاية الأهمية». وأشاد أمير تبوك بجهود وزير البلديات والإسكان، ودوره البارز في عمل الوزارة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها.مشاريع تنموية واستثماريةشاهد أمير تبوك والحضور عرضاً مرئياً عن المشاريع الجاري تنفيذها بمدينة تبوك، والمشاريع الاستثمارية، ودشن عددا من المشاريع التنموية والاستثمارية بالمنطقة.الحقيل: تطور المشهد الحضريألقى وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، كلمة شكر فيها أمير منطقة تبوك على متابعته المستمرة وتدشينه لهذه المشاريع التي ستعود بالنفع على المنطقة وأهلها، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تطوير المشهد الحضري وتحسين جودة الحياة في مدن ومحافظات المنطقة. وكان أمير تبوك قد استقبل بمكتبه بالإمارة أمس، وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، الذي يزور المنطقة حاليًا. وجرى خلال اللقاء استعراض خطط الوزارة ومشاريعها التنموية والسكنية التي تقدمها للمستفيدين في مدن ومحافظات منطقة تبوك.