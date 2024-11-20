التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، على هامش انعقاد قمة دول مجموعة العشرين، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.كما التقى وزير الخارجية السعودي نظيره السنغافوري الدكتور فيفيان بالاكريشنان، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.