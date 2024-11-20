نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وفد المملكة المشارك في الجلسة الثانية لقمة دول مجموعة العشرين بعنوان «إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية».وتناولت الجلسة، الجهود المشتركة لدول المجموعة لتحديث مؤسسات الحوكمة العالمية وممارساتها لتتمكن من تخطي التحديات الاقتصادية الراهنة بما يضمن مرونتها واستدامتها.ضم وفد المملكة خلال الجلسة، وزير المالية محمد عبدالله الجدعان، ونائب وزير المالية الشربا السعودي لدول مجموعة العشرين عبدالمحسن سعد الخلف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية فيصل إبراهيم غلام.