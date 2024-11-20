تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يومي 24 و25 نوفمبر 2024م، في الرياض، المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة، بمناسبة مرور 30 عاماً على بدء البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، بمشاركة وزارات الحرس الوطني، الدفاع، الخارجية، الصحة، التعليم، والإعلام، وعدد من الجهات المهتمة والعاملة في المجال الطبي والإنساني من منظمات وهيئات دولية إنسانية وصحية، وجمعيات، ومؤسسات، ومختصين وباحثين من مختلف دول العالم، فضلاً عن حضور مجموعة من التوائم برفقة ذويهم من عدة دول، الذين سبق أن أُجريت لهم عمليات فصل.ويشهد المؤتمر، الذي سيعقد على مدى يومين، جلسات إنسانية وعلمية، وإقامة معرض وفعاليات مصاحبة تُبرز الريادة الدولية للمملكة في المجال الإنساني، والتفوق الطبي، وبالأخص التميز عبر البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة. ويأتي ذلك تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير القطاع الصحي والإنساني بالمملكة، ورفع جودته وكفاءته.كما سيُوقع على هامش المؤتمر عدد من الاتفاقيات مع منظمات أممية ودولية تعنى بالأطفال حول العالم في إطار الجهود الإنسانية للمملكة العربية السعودية للاعتناء بالفئات الأكثر ضعفاً وهم فئة الأطفال، وكذلك استعراض تجربة المملكة المميزة في هذا المجال؛ إذ تملك المملكة أكبر تجربة لفصل التوائم في العالم.وتصدر عن المؤتمر توصيات مهمة ستثري المكتبات الطبية والإنسانية، وتكون مرجعاً للمختصين والمهتمين في مجال فصل التوائم الملتصقة والحقل الإنساني.اعتمدت الأمم المتحدة يوم 24 من نوفمبر، يوماً عالمياً للتوائم الملتصقة. وأشار المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة، إلى أن ذلك تأكيد على أهمية مجال فصل التوائم الملتصقة، ودوره الأساسي في منح الأمل للتوائم وأسرهم في حياة جديدة بعيداً عن الأمراض والتشوهات الخلقية، وتنشئة أجيال قادمة تتمتع بالصحة الجيدة والسلامة البدنية، وأن البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة قام بدراسة 143 حالة حتى الآن من 26 دولة في 3 قارات حول العالم، وأجرى 61 عملية فصل توأم سيامي، وطفيلي، وتكللت جميعها بالنجاح، وأن المملكة وبتوجيهات القيادة تُستقبل حالات التوائم من جميع الدول حول العالم وتلبي نداءات أهالي التوائم بغض النظر عن العرق أو الانتماء؛ للتخفيف من معاناتهم التي يمرون بها حتى أضحت موئلاً لهم.