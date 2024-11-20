في إطار تعزيزها لأوضاع المعلمين والمعلمات وتحفيزهم لأداء الرسالة التربوية على الوجه الأكمل والأفضل، اتخذت وزارة التعليم ضوابط وتسهيلات عدة للعاملين في الحقل التربوي، لعل أبرزها ما صدر خلال اليومين الماضيين عن اشتراطات وموجبات وموانع العلاوة السنوية، وإلغاء ربطها بالرخصة المهنية، وهو الأمر الذي سيدخل بلا شك مئات العاملين في الحقل التعليمي والتدريسي تحت مظلة العلاوة السنوية. وتأتي الخطوة ضمن محفزات عدة للمعلمين والمعلمات، وتقديراً لدورهم المتعاظم في تربية النشء في بيئة ملائمة تمكّنهم من أداء مهماتهم. كما تأتي الخطوة في سياق رسم السياسات والتنظيمات لتعزيز مكانة مهنة التعليم، وما يحقق تكريم المعلم وتنمية قدراته وتأهيله. ومنحت التعديلات المعلمين من ذوي الخبرة والخدمة الطويلة فرصاً واسعة لتقديم خبراتهم وعصارة تجاربهم.كل هذه المكاسب تأتي في سياق الخطط الداعمة للعاملين في الحقل التربوي، ما يبشّر بثمرات عظيمة نحو صنع جيل ناشئ قادر على المنافسة، ومستقبل مشرق يشارك فيه هذا الجيل في عملية البناء والعطاء.