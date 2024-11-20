عقد مجلس الشورى، أمس (الثلاثاء)، جلسته العادية برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، وأصدر قراراً طالب فيه بنك التنمية الاجتماعية التوسع في خدماته الإدارية والفنية لتغطية كافة المناطق، وبما يضمن استدامة المشاريع والعمل على تحسين تجربة العملاء، ورفع نسبة مؤشرات رضاهم والتوسع في تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية وحوكمة ودراسة التوسع في قبول الضمانات من المستفيدين، لتشمل أنواعاً وفئات جديدة من القطاع الخاص وغير الربحي. وأكد المجلس، على البنك متابعة وتقييم فعالية الشراكات الاستراتيجية الحالية والمستقبلية، بما يُسهم في رفع كفاءة طلبات التمويل وتقليل الازدواجية.وفي شأن آخر، وافق على تعديل عددٍ من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتعديل عدد من المواد ومنح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية وضع المعايير والشروط الخاصة الواجب توفرها في المرخصين قبل التعامل معها لتقديم خدمات الزكاة والضريبة نيابة عن المكلفين.وفي قرار آخر، طالب الشورى، صندوق التنمية الصناعية بتحديد مستهدفات سنوية لدعم وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الأولوية للاقتصاد.ودعا المجلس، في قراره، الصندوق إلى تطوير استراتيجية إدارة المخاطر بما يتوافق مع ضمان حماية الأصول، وتحقيق مستهدفات الصناعة ودراسة تبني نموذج التمويل الجماعي من خلال المنصات المالية المرخصة. وفي قرار آخر، طالب المجلس، جامعة الجوف، بإعادة النظر في هيكلها التنظيمي، لضمان توافقه مع الأهداف الاستراتيجية وحاجات الجامعة الحالية والمستقبلية وتنمية مواردها الذاتية من خلال الاستفادة من الميزات النسبية لمنطقة الجوف، وإلى توسيع نطاق الشراكات مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية، لتعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار، بما يسهم في جودة البرامج الأكاديمية وتطويرها.وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة السياحة، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، وأشادت الدكتورة سارة قاسم، بمبادرات وبرامج الوزارة لتحفيز توطين القطاع، مشيرةً إلى أهمية قيام الوزارة بتقديم حوافز استثمارية للمستثمرين لخلق جاذبية للوظائف المستهدفة في الإدارات العليا.دراسات وأبحاث أكاديمية عن السياحةطالب العضو عبدالله آل طاوي، وزارة السياحة، بمدِّ جسور التعاون وعقد الاتفاقيات مع المراكز البحثية والمنظمات الأكاديمية؛ سواء الحكومية أو الخاصة، لإعداد وإجراء الدراسات العلمية والأبحاث الاكاديمية المرتبطة بالقطاع السياحي. فيما أشار اللواء طيار ركن علي العسيري، إلى أهمية أن تعمل وزارة السياحة على قياس مستوى رضا المستفيدين من خدماتها المتعلقة بالمستثمرين والمشغلين في القطاع السياحي.وفي مداخلة لها على التقرير، طالبت الدكتورة غادة الهذلي، الوزارة بعقد المزید من الشراكات مع الجامعات والمراكز البحثیة والجهات ذات العلاقة لتشجیع البحث العلمي مع تحدید الأولویات البحثیة للوزارة في ذات المجال.دعم مشاريع الموهوبينأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الملك خالد. وطالب الدكتور متعب المطيري، الجامعة برفع مساهمتها المجتمعية في دعم مشاريع الموهوبين من أبناء المنطقة، وهو ما يحقق دورين أساسيين من أدوار الجامعة؛ وهما البحث العلمي وخدمة المجتمع.كما طالب الدكتور سالم آل جربوع، جامعة الملك خالد، ببناء مصادر دخل استثمارية متنوعة ومستدامة وإقامة برامج وأنشطة تتوافق مع استراتيجية المنطقة، نظراً لما تمتلكه منطقة عسير من مميزات جذب سياحي، مشيراً إلى أهمية دراسة افتتاح كليات أكاديمية أو تطبيقية في المحافظات الطرفية والبعيدة عن مقر الجامعة.فيما طالب الدكتور محمد العقيل، الجامعة بتوحيد أنظمتها المالية لتجنُّب الازدواجيَّة والتَّضارب في الإجراءات والمعايير الماليَّة، ولتوحِّد البيانات والتَّقارير الماليَّة.النجار للصندوق السياحي: ما سبب التعثر؟لاحظ عضو المجلس الدكتور عبدالله عمر النجار، على التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي، أن هناك تعثّراً وتأخراً في مشروعات الصندوق، وطالب صندوق التنمية السياحي بتوضيح أسباب التأخر في إنجاز مشاريعه والعمل على تكثيف الجهود لمتابعتها وإنجازها في الوقت المحدد؛ لأن بعض هذه المشاريع استراتيجية وتشغيلية تمس أعمال الصندوق وتؤثر على كفاءة الأداء فيه.وأكد النجار أهمية السياحة الريفية ودورها في دعم قطاع السياحة في المملكة، ودعا صندوق التنمية السياحي إلى دعم السياحة الريفية من خلال دعم القطاع السياحي الريفي في المملكة وبما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة.ولاحظ أن برنامج الاستدامة المالية وفق رؤية 2030، يدعو الجهات الحكومية لنهج آلية عمل متزنة للتخطيط المالي تسهم في الحفاظ على استدامة وقوة الاقتصاد السعودي، وتحقق التوازن المالي لضمان الاستدامة المالية وتحسين جودة التخطيط المالي لكل قطاعات الدولة، مما يمهد الطريق لمستقبل مالي أكثر استقراراً وأماناً، لكون صندوق التنمية السياحي إحدى الجهات الحكومية التي تخدم قطاعاً مهماً وحيوياً وواعداً وهو دعم استثمارات القطاع الخاص في السياحة، والشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز حالة الاستثمار. واقترح النجار؛ بحكم أن الصندوق لديه خطة استراتيجية شاملة ومعتمدة وتشمل استدامة رأس مال الصندوق كأحد الأهداف الاستراتيجية للصندوق، تعديل توصية تطوير إيرادات الصندوق؛ لتكون على النحو التالي «على صندوق التنمية السياحي العمل على تطوير منظومة إيراداته الذاتية من خلال تنمية وتنوع استثماراته بما يحقق له الكفاءة والاستدامة المالية».تقييم تجربة جامعة المؤسس في الاعتماد الأكاديميناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة الملك عبدالعزيز، ودعا الدكتور عبدالله الوقداني، الجامعة للعمل على تقييم تجربتها الواسعة والعريقة في الاعتماد الأكاديمي للبرامج العلمية.من جانبه، طالب الدكتور فيصل البواردي، الجامعة بإعادة النظر في مؤشرات الأداء الرئيسية الحالية من خلال تطويرها وبناء منهجية فعالة لقياسها وخطة عملية للتغلب على التحديات التي تواجهها، لضمان دعم اتخاذ القرارات لتحسين العملية التعليمية، وتكامل مخرجات الجامعة مع حاجات سوق العمل والخطط التنموية.فيما أشاد الدكتور أسامة عارف، بتميّز الجامعة في شتى المجالات الأكاديمية؛ ومنها تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية والعربية، والنقلة النوعية في التطوير الرقمي لبوابة القبول، والتميّز البحثي في المجالات العلمية وغيرها مما أكسب الجامعة سمعة مميزة أكاديمياً في مجالات عدة محلياً وإقليمياً ودولياً. ودعا طارق فقيه الجامعة إلى عقد شراكات مع القطاعات التي تستهدفها برامجها التعليمية لتأهيل خريجيها للانخراط في سوق العمل.وفي مداخلة له، طالب الدكتور سالم الشهراني، الجامعة بالنظر في تطوير كلية السياحة وتمكينها من مواكبة طلب السوق المتزايد على هذا القطاع، وإنشاء معامل حديثه واستقطاب خبرات مهنية تمكن الكلية من نقل الخبرة العملية والأكاديمية معاً.