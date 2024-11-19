دشّن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، بديوان الإمارة، أول مركز أعمال نسائي بالمنطقة، يقدم خدماته عن بُعد لقطاع الأعمال.

ويأتي تأسيس هذا المركز بناء على توجيه أمير المنطقة بإيجاد بدائل وخيارات متعددة لزيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة في المنطقة، حيث تم تأسيس المركز من خلال شركة مشغّلة بالشراكة مع الغرفة التجارية بالباحة وصندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة.

وأعرب عن شكره على التكامل المتميز في تأسيس هذا المركز الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، الذي سيسهم بإذن الله في رفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل.

وقدّم رئيس مجلس إدارة الشركة المشغلة للمركز عبدالهادي الشهري شكره لأمير منطقة الباحة على دعمه ورعايته المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين ورفع جودة الحياة لأبناء وبنات المنطقة، حيث تشكل هذه المشاريع خطوة مهمة تدعم استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تمكين الكوادر البشرية الوطنية.

يذكر أن المركز يقدم خدمات التوظيف والتدريب والتأهيل إضافة إلى إدارة الإنتاجية، كما يستهدف توظيف (200) موظفة في منطقة الباحة، توظّف منهن حتى الآن (50) موظفة.