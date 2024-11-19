ثمّن وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل إشادة مجلس الوزراء بـ«إعلان جدة» الصادر عن المؤتمر الوزاري العالمي (الرابع) رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات، الذي استضافته وزارة الصحة في جدة بمشاركة وزراء وخبراء من قطاعات الصحة والبيئة والزراعة من 57 دولة، بالإضافة إلى 450 مشاركًا من منظمات الأمم المتحدة.

وأكّد أن هذا الإنجاز يعكس الدعم الكريم من القيادة الرشيدة للمؤتمرات الدولية، ويندرج ضمن مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي لرؤية المملكة 2030، الذي تأكد فيه أن المملكة أصبحت مركزًا عالميًا لمواجهة التحديات.

ويُعد «إعلان جدة» خطوة محورية في تعزيز الجهود الدولية لمواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية بقيادة المملكة العربية السعودية، بهدف دفع الأجندة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات من خلال إجراءات مؤثرة تعزز العمل المشترك وتطبيق الحلول الفعالة في السنوات القادمة لتعزيز الأمن الصحي والغذائي العالمي.