رفع وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكّد الربيعة أن هذه الموافقة ستنعكس إيجاباً على تطوير وتحسين الخدمات لضيوف الرحمن، معبراً عن فخره واعتزازه بخدمة الحرمين وقاصديهما.