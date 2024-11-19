التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا، على هامش انعقاد قمة دول مجموعة العشرين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

كما تم خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي البرازيلي، استكمالاً لما تم الاتفاق عليه بين قيادتي البلدين أثناء زيارة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى المملكة بتاريخ 30 نوفمبر 2023.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية الدكتور فيصل بن إبراهيم غلام، ومدير عام مكتب الوزير عبدالرحمن الداود.