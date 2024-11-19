نفّذت أمانة منطقة الرياض في إطار جولاتها الرقابية، حملة تفتيشية استهدفت مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم في الرياض، ضمن جهودها لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير التنظيمية المعتمدة، حيث بلغت الزيارت التي قامت بها الأمانة خلال شهر الماضي 413 زيارة، وأسفرت عن رصد 293 منشأة مخالفة، وتسجيل 1434 مخالفة، وإغلاق تسع منشآت.

وأوضحت الأمانة أن أبرز المخالفات التي ضُبطت تضمنت مخالفة اشتراطات ممارسة الأعمال التخصصية، وعدم التقيد بارتداء الزي الموحد للعاملين، وتدني مستوى النظافة العامة والشخصية، وإهمال صيانة تجهيزات المراكز مثل كراسي المساج التالفة، وتخزين الأغراض الشخصية للعاملين في أماكن غير مخصصة، وعدم حفظ المنظفات والمطهرات والأدوات المستخدمة في خزائن مغلقة، وتردي حالة المباني، بما في ذلك وجود تشققات في الجدران والأرضيات، وترك فتحات تصريف المياه مكشوفة، وعدم توفير لوحات إرشادية، وممارسة أنشطة مخالفة للتراخيص الممنوحة.

وأكدت استمرارها في تنفيذ الجولات التفتيشية على جميع المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، تنفيذًا لإستراتيجيتها في رفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان وزوار العاصمة، وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والتنظيمية لتحقيق بيئة آمنة وصحية للجميع.