استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في الإمارة بالعاصمة المقدسة رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، يرافقه الإمامان المعينان حديثاً الشيخان بدر التركي، ووليد الشمسان.

وهنأ نائب أمير منطقة مكة الشيخين التركي والشمسان بمناسبة الثقة الكريمة بتعيينهما، مؤكداً عظمة المكان وشرف المهمة التي أوكلت إليهما، سائلًا الله لهما التوفيق والسداد.

وقدم الدكتور السديس شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة على الدعم الذي تلقاه الشؤون الدينية في مناشطها وبرامجها كافة، ومتابعته الدائمة لجميع الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.

بدورهما، قدم التركي والشمسان شكرهما وتقديرهما لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على اهتمامه، راجين من الله أن يكونا عند حسن الظن.