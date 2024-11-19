جدد سفير المملكة في لبنان وليد بخاري دعم المملكة العربية السعودية للبنان، ووقوفها الى جانبه، داعياً إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية الذي هو المدخل الرئيسي لكل الحلول في لبنان على كلّ الصعد.

وأشاد بخاري بمواقف البطريرك الراعي ودوره على الصعيد الداخلي، مثنياً على البيان الذي صدر عن القمة الروحية التي عقدت في بكركي، واصفاً المبادرة بالمميزة، وكانت لها إيجابيات على الداخل اللبناني.

كذلك وضع بخاري الراعي في أجواء تحرك اللجنة الخماسية، ونتائج الاجتماع الأخير لها، مؤكّداً مواصلتها العمل لإيجاد الحلول الملائمة التي تعمل عليها.