بحضور محافظ الجموم محمد بن ماضي السبيعي، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن عبدالرحمن إسماعيل، ومدير عام الإدارة العامة لمراكز التنمية الاجتماعية مشاري بن سليمان المرزوق، استضاف مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة الحفل الختامي لتكريم المنظمات غير الربحية الفائزة بمسابقة تفعيل يوم التطوع للأيتام، بالتعاون مع الإدارة العامة للإشراف الفني والمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام.

إذ نظمت إدارة التمكين بالإدارة العامة للإشراف الفني مسابقة بين جمعيات الأيتام لاختيار أفضل فريق تطوعي؛ بهدف دمج الأيتام في المجتمع. وقد شاركت في المسابقة جمعيات الأيتام على مستوى المملكة العربية السعودية، مما أسفر عن فوز أربع جمعيات وفق معايير محددة، إذ استفاد من هذه المبادرة أكثر من 400 يتيم ويتيمة.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الجمعيات الفائزة، إذ أعرب الجميع عن فخرهم واعتزازهم بالجهود المبذولة في خدمة الأيتام، مؤكدين أهمية الاستمرار في مثل هذه المبادرات التي تعزز من دور المجتمع في رعاية هذه الفئة الغالية.