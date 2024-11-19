استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في القصر الحكومي، مساء أمس، المواطن ممدوح بن محمد أبو فراكه العطوي، الذي تنازل عن قاتل أخيه لوجه الله تعالى.

وثمّن أمير تبوك ما قام به المواطن العطوي من تنازل لوجه الله تعالى، وعده عملًا عظيمًا وأجرًا كبيرًا سيناله في الدنيا والآخرة، وبادرة إنسانية تدل على صفات النبل التي يتحلى بها أبناء المجتمع.

من جانبه، أعرب العطوي، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة والرعاية واهتمامه المستمر بأهالي المنطقة، سائلًا المولى القدير أن يتقبل منه هذا العمل ويجعله خالصًا لوجهه الكريم.