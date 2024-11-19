استقبل وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالرياض وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان، وجرى خلال الاستقبال استعراض تطور العلاقات السعودية- الفرنسية، وآفاق التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي.كما بحث الجانبان، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.والتقى وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض، أمس، حاكم ولاية إنديانا الأمريكية إيريك هولكومب، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وبحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.