انطلقت الاجتماعات الفنية الثنائية لأعمال اللجنة السعودية الجيبوتية المشتركة في دورتها السادسة في الرياض بحضور عميد السلك الدبلوماسي سفير جيبوتي ضياء الدين سعيد بامخرمة، ووكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للخدمات اللوجستية ريان صلاح الدين البكري.وأعرب البكري، في مستهل حديثه عن سعادته بالجهود الحثيثة من أعضاء اللجنة في تقوية العلاقات بين البلدين، وفقاً لتوجيهات قيادتي المملكة وجيبوتي، التي تدعم جهود اللجنة وتوطيد الشراكات من أجل حاضر ومستقبل مزدهر. مشيراً، إلى أن اللجنة تمثّل نموذجاً رائداً للتعاون ودافعاً لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات. وأشاد وكيل وزارة النقل للخدمات اللوجستية بما توصلت له اللجنة السعودية الجيبوتية المشتركة في دوراتها السابقة من تعاون وتنسيق مشترك، وتفاهم للأهداف ورغبات الطرفين الطموحة في دفع التعاون والعلاقات نحو مستوى جديد يعود بالنفع على شعبي البلدين، متأملاً أن ينتج من هذه الاجتماعات دعم التوصيات، وتذليل كافة العقبات، وتبادل الخبرات، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص؛ للاستفادة من الفرص الحالية في القطاعات كافة.بدوره، ثمّن سفير جمهورية جيبوتي، الدعم والتوجيهات السديدة من قيادتي البلدين، التي أثمرت في جعل مرحلة العلاقات بين الشعبين الشقيقين تصل إلى الازدهار والتطور والثقة والتكامل في جميع جوانب الحياة، وشتى القطاعات المساهمة في ازدهار وتطور العلاقات بين البلدين.وأعرب عن سعادته بما تحقق من منجزات اقتصادية للبلدين، من بينها توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة اللوجستية السعودية الجيبوتية في المنطقة الحرة بجيبوتي، مبيّناً أن هذا المنجز يعد كبيراً جدّاً لاسيما أن المنطقة ستعزز الحركة التجارية وستخدم العديد من دول قارة أفريقيا.وشهدت أعمال اللجنة استكمال نصوص الاتفاقيات ومذكرات التفاهم و(البروتكولات) والبرامج التنفيذية، وتطوير أفضل الأساليب التي من شأنها دعم مسيرة التعاون بين البلدين، وتجاوز ما قد يطرأ من معوقات وصعوبات، وإتاحة الفرص لخلق مجالات عدة للتعاون بين البلدين، بما ينعكس إيجاباً على تطوير أوجه التعاون الثنائي، وتعزيز العمل المشترك بينهما.