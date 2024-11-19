تواصل الرياض ترسيخ مكانتها بصفتها وجهة إعلامية عالمية، عبر استضافة النسخة القادمة من «معرض مستقبل الإعلام»، الذي يُقام ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام خلال الفترة من 19-21 فبراير القادم.ويشهد الحدث، مشاركة واسعة لأكثر من 45 شركة دولية كبرى، إضافة إلى العديد من الشركات المحلية والإقليمية؛ ما يعزز مكانته بصفته منصة دولية تستقطب أبرز الأسماء في قطاع الإعلام والبث والإنتاج التلفزيوني. وتأتي النسخة امتدادا للنجاحات السابقة، وأكدت العديد من الشركات الإعلامية الرائدة مشاركتها في المعرض؛ ما يعزز من مكانة الرياض كوجهة إعلامية، ويعكس ثقة متزايدة بالمملكة من خلال هذا المعرض، بصفته مركزًا للإبداع الإعلامي ووجهة رئيسية لاستعراض أحدث الابتكارات التقنية في المجال، كما يُبرز المعرض دوره في تعزيز التعاون بين اللاعبين الرئيسيين على المستوى العالمي.