أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أمس (الإثنين)، نتائج نشرة إحصاءات المحددات الصحية للعام 2024 في المملكة، وأظهرت نتائج النشرة أن معدل انتشار السمنة بين السكان (15 سنة فأكثر) بلغ 23.1%، بينما بلغت نسبة من يعانون من زيادة الوزن 45.1% بين السكان (15 سنة فأكثر)، فيما بلغت نسبة انتشار السمنة بين الأطفال الذي تراوح أعمارهم من 2 إلى 14 سنة 14.6%، وبلغت نسبة الأطفال في نفس الفئة العمرية الذين يعانون من زيادة الوزن 33.3%. وأفادت نتائج النشرة، أن نسبة السكان الذين يتناولون القدر الكافي من الخضروات والفواكه الموصى به وهو خمس حصص يوميا فأكثر بلغت 10.2%، بينما كانت النسبة الأعلى من سكان المملكة (15 سنة فأكثر) يتناولون من حصة واحدة إلى أربع حصص من الخضروات والفواكه يوميا، وذلك بنسبة 84.8%، فيما بلغت نسبة السكان الذين لا يتناولون أي حصة في اليوم من الخضروات والفواكه 5% فقط.يُذكر، أن هذه النشرة تقدم نظرة شاملة عن الوضع الصحي للمجتمع في فترة زمنية معينة، وتعكس مدى الاهتمام بمتابعة وتقييم الصحة العامة والمؤشرات الصحية للفئات المختلفة من السكان.