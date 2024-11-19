أعلنت وزارة التعليم، مع شركائها في المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وهيئة تقويم التعليم والتدريب، استمرار التطوير المهني للمعلمين والمعلمات، وإكسابهم المهارات النوعية.وأبانت، أن الفرصة متاحة للمعلمين والمعلمات الذين لم يحصلوا على الرخصة المهنية لمعالجة أوضاعهم، وإعطائهم الأولوية بإتاحة فرصتين على الأقل سنوياً لكل اختبار بما يمكّنهم من مواكبة التطورات في مجال التعليم.وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تمديد تاريخ انتهاء الرخصة لمدة عام للحاصلين عليها قبل 2025م، إلى جانب منح الأولوية للحاصلين عليها للدخول في برامج الإيفاد والابتعاث للدراسة، والإيفاد للتدريس بالخارج، والدراسة المسائية.واستثنت وزارة التعليم شرط الحصول على الرخصة المهنية من بلغ سن الـ50 من العمر (قبل تاريخ 1 /‏‏2 /‏‏2026م)؛ وذلك باعتبار أن هذه الفئة من المعلمين والمعلمات قد أمضوا سنوات خبرة طويلة في مجال التعليم، ويملكون الممارسات التعليمية الكافية، إلى جانب الإسهام في تطوير ممارسات زملائهم التعليمية؛ ما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء العام للمدرسة.وكشفت وزارة التعليم 16 سؤالاً شائعاً للرخصة المهنية (حصلت «عكاظ» على نسخة منها).1- هل يجب اجتياز كل من اختبار العام واختبار التخصص للحصول على الرخصة؟نعم، اجتياز الاختبارين شرط أساسي للحصول على الرخصة.2- في حال انتهت صلاحية الرخصة المهنية هل يوجد لها تمديد/‏‏تجديد؟نعم، ويفترض البدء في إجراءات تجديد الرخصة المهنية قبل انتهاء مدة صلاحيتها بوقت كافٍ.3- هل الرخصة المهنية شرط أساسي لممارسة مهنة التعليم؟نعم.4- هل تتوقف العلاوة عند عدم إصدار الرخصة المهنية أو عند انتهاء مدة سريانها؟لا، لن تتوقف العلاوة السنوية.5- ما دور المعهد الوطني للتطوير التعليمي في تحقيق متطلبات الرخصة المهنية؟توفير برامج متخصصة بمسارات عدة لمن لم يجتز، تشمل تمكينه من تحقيق معايير الرخصة المهنية.6- كم مدة البرامج؟تتفاوت مدة البرامج التأهيلية وفقاً لحاجة المتدرب لاجتياز المعايير التربوية أو التخصصية أو كليهما.7- هل برامج التطوير المهني المطلوبة من المعلم غير الحاصل على الرخصة المهنية بديل عن الرخصة المهنية لممارسة المهنة؟لا تعد برامج التطوير المهني بديلاً عن الرخصة المهنية، بل ممكن ومحفز للحصول على الرخصة المهنية، فالمعلم مطالب بمحاولة الحصول على الرخصة المهنية بشكل سنوي حتى يجتاز الاختبار.8- ماذا عن المشرفين والمشرفات في الوزارة وإدارات التعليم؟ وكيف يحصلون على الرخصة؟بنفس طريقة المعلمين. ويمكن التقدم لاختبارات الرخصة المهنية، وطلب إصدار الرخصة حين توفر شروطها من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس. وسيتاح قريباً إصدار الرخصة بناء على اختبارات تخصصية خاصة بهذه الفئات للوظائف الإشرافية والإدارية.9- هل الحصول على الرخصة المهنية شرط إلزامي لتعيين المعلمين والمعلمات الجدد؟نعم، الرخصة المهنية شرط للدخول لمهنة التعليم وممارستها.10- هل سيكون هناك رخص لممارسة العمل مديراً أو وكيلاً أو مشرفاً تربوياً؟نعم، إذ تعمل الهيئة على إعداد اختبارات أو أدوات قياس تكون ملزمة للفئات التي لا تمارس التدريس المباشر.11- أنا معلم وعمري أقل من 50 سنة، ولم أحصل على الرخصة، عند نفاذ إلزامية الرخصة هل يعني أنني لن أستطيع التدريس؟تستطيع ممارسة التدريس، إذ استثنت التعديلات في اللائحة من هم على رأس العمل، ولم يحصلوا على الرخصة المهنية، بشرط الحصول على برامج التطوير المهني اللازمة ومحاولة الحصول على الرخصة بشكل سنوي حتى لا يتأثر تقييم الأداء الوظيفي.12- أنا معلم حاصل على الرخصة، ما تأثير هذه التغييرات علي؟سيُمنح المعلم الحاصل على الرخصة سنة إضافية في صلاحية الرخصة، كما ستكون له الأولوية في الترشيح للوظائف القيادية والإيفاد، الابتعاث للدراسة، الإيفاد للتدريس بالخارج والدراسة المسائية.13- هل تعد الرخصة المهنية شرطاً للترقية؟نعم، لا يزال الحصول على الرخصة المهنية المطلوبة شرطًا للترقية.14- ما اشتراطات تجديد الرخصة المهنية؟سيتم الإعلان عن ذلك قريباً من هيئة تقويم التعليم والتدريب.15- متى ستتاح الرخص المهنية لوظائف التشكيلات المدرسية والإشرافية؟سيتم الإعلان عن ذلك قريباً من هيئة تقويم التعليم والتدريب.16- ما الفئات المرشحة للحصول على برامج التطوير المهني التعليمي المتعلقة بالرخصة المهنية؟يتيح المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي برامج التأهيل لمعايير الرخصة المهنية لكل فئات شاغلي الوظائف التعليمية الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية، وستقدم البرامج عبر قنوات تدريبية متنوعة.