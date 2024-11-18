دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل عدداً من المشاريع التنموية الجديدة بالمنطقة بقيمة إجمالية تصل إلى 379 مليون ريال، ومشاريع استثمارية، بقيمة 253 مليون ريال، وبتكلفة إنشاء تصل إلى 300 مليون ريال.

كما سلم 533 وحدة سكنية جديدة لمستفيدي الإسكان التنموي، ليصل ما تم تسليمه خلال هذا العام، إلى 825 وحدة سكنية، وخلال العام الماضي 864 وحدة سكنية، ضمن تجمعات تراعي عدم فصل المستفيدين عن النسيج الاجتماعي وتسهم في دمجهم مع كل فئات المجتمع، داعياً المولى القدير لهم، أن يجعل هذه المنازل، منازل مباركة، وأن يديم التوفيق على الجميع، كما كرم المانحين والمساهمين في جمع أكثر من 41 مليون ريال، ضمن حملة «جود تبوك»، التي انطلقت في رمضان الماضي.

وشاهد أمير منطقة تبوك والحضور خلال حفل إطلاق أعمال المشاريع التنموية والاستثمارية بالمنطقة، الذي أقيم اليوم بالإمارة عرضاً مرئياً عن المشاريع الجاري تنفيذها بمدينة تبوك، والمشاريع الاستثمارية التي شملت مشاريع تنموية ومشاريع تشغيل وصيانة تحت التنفيذ بقيمة إجمالية تتجاوز الـ474 مليون ريال، في مشاريع درء أخطار السيول ومشاريع الطرق، و17 مشروعاً تحت الترسية بقيمة 387 مليون ريال، واستثمارية تحت الإنشاء بقيمة 800 مليون ريال، بعائد استثماري يصل إلى مليار و297 مليون ريال.

بعدها دشن عدداً من المشاريع التنموية والاستثمارية بالمنطقة، في إطار جهود وزارة البلديات والإسكان لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة في تنمية المدن السعودية وتحويلها إلى مدن ذكية ومستدامة، والوصول بها إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 ضمن خطط وبرامج ذات كفاءة عالية تجعل مدن المملكة في الصدارة العالمية.

عقب ذلك ألقى وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل كلمة قدم في مستهلها الشكر لأمير منطقة تبوك على متابعته المستمرة وتدشينه هذه المشاريع التي ستعود بالنفع على المنطقة وأهلها، مؤكداً أن الوزارة تعمل من خلال هذه المشاريع الجديدة على تطوير المشهد الحضري وتحسين جودة الحياة في مدن ومحافظات منطقة تبوك، عبر تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق وإنشاء الحدائق وممرات المشاة وتطوير الساحات ومراكز الأحياء، وإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، حيث تحظى المنطقة بتنوع في المشاريع التي تغطي مختلف القطاعات السياحية والترفيهية والصحية.

وأشاد أمير منطقة تبوك بجهود وزارة البلديات والإسكان والقفزات التي حققتها في توفير المساكن التنموية الذي يُعد من أهم الأولويات، فلا يمكن أن يتحقق نجاح في العمل أو ترابط في الأسرة دون توفر السكن الملائم، حيث كانت مشكلة السكن في السابق من التحديات، إلا أنها أصبحت الآن كأنها لم تكن، بل اختفت تماماً، وأصبح الحديث اليوم يدور حول نوعية السكن وموقعه، ومدى تناسبه مع احتياجات الأفراد، وهو أمر في غاية الأهمية.