عُقدت اليوم الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية الصين الشعبية، في مقر الوزارة بالرياض.

ورأس الجانب السعودي في جولة المشاورات نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومن الجانب الصيني نائب وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية دنغ لي.

وبحث الجانبان خلال الجولة تطوير العلاقات الثنائية، وأهمية تعزيز التنسيق المشترك بما يخدم تطلعات البلدين، إضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر جولة المشاورات الثانية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي، ومدير عام الإدارة العامة الآسيوية ناصر آل غنوم.